Больная СМА россиянка умерла без дорогостоящего препарата

В Новосибирской области 16-летняя девушка, страдавшая спинальной мышечной атрофией (СМА), не получила необходимый препарат и скончалась без него. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, 9 мая состояние россиянки ухудшилось, из-за чего она была госпитализирована. Больная нуждалась в дорогостоящем препарате «Рисдиплам», которого не было в наличии. В скором времени девушка умерла.

По факту смерти пациентки возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») УК РФ. Следователи ведут сбор информации по делу и проверяют органы местного самоуправления.

«Рисдиплам» — один из самых дорогостоящих препаратов в мире. Годовой курс лечения обойдется в 340 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей). При этом людям с СМА необходимо принимать препарат всю жизнь.

В апреле председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко заявил, что к 1 мая все пациенты с СМА получат необходимые препараты, в том числе и «Рисдиплам».