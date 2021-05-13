Женщина «с носом Пиноккио» рассказала о реакции незнакомцев на ее лицо

Жительница Бразилии, чей нос увеличился в два раза после хирургического вмешательства, рассказала о реакции незнакомцев на ее лицо. Соответствующее интервью публикует Daily Mail.

42-летняя Лаудиана Фернандес (Laudiane Fernandes) из города Алагоас страдала врожденными гемангиомами (скоплениями мелких кровеносных сосудов, которые образуют комки под кожей), в носу, на коже головы и вокруг глаз.

В детстве болезнь вызывала сильные кровотечения и судороги, из-за которых Фернандес регулярно лежала в больнице. В 16 лет бразильянка перенесла восемь операций. В ходе одной из них ей удалили гемангиомы из носа и изменили его форму.

В период восстановленная в рубцы на коже Фернандес попала инфекция, и ее нос начал разрушаться. Чтобы исправить ситуацию, врачи сделали пересадку кожи, используя внутреннюю часть ее щеки. Операция прошла успешно, однако, по словам героини материала, она вдвое увеличила ее нос.

Женщина рассказала, что, вернувшись в школу после больницы, она столкнулась с травлей. «Одноклассники изо дня в день меня дразнили: "Как дела, Пиноккио?" или "Ты теперь похожа на пришельца!"» — вспоминает она.

В более старшем возрасте Фернандес продолжала получать негативные комментарии от незнакомцев, которые высмеивали ее внешность и обзывали Фионой из мультипликационного фильма «Шрек». Однако со временем женщина научилась не обращать внимание на негативные высказывания в свой адрес и почувствовала уверенность в себе.

«Мне не стыдно из-за того, как я выгляжу. Я считаю, что на самом деле мое лицо сделало меня сильнее, оно не помешает мне осуществить свои мечты», — заключила она.

В марте стало известно, что у российской телезвезды Анастасии Балинской начал гнить нос после хирургического вмешательства. Она рассказала, что во время операции хирург вживил ей пластину в кончик носа, однако она сдвинулась, воспалилась и начала издавать неприятный запах.