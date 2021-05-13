Красная помада вновь стала трендом

Знаменитые модельеры вновь вернули в моду помаду красного цвета в 2021 году. Соответствующий материал публикуют журналисты Independent.

По информации издания, модели прошлись по подиуму многочисленных показов и снялись в рекламных кампаниях с красными губами разных оттенков. Так, например, в съемке модного дома Balmain коллекции весна-лето 2021 визажисты накрасили манекенщиц матовой яркой помадой. Отмечается, что такой же цвет выбрали мейкаперы марки Hermes.

В то же время модели Rodarte и Valentino прорекламировали одежду из новых весенне-летних линеек люксовых брендов с нюдовым макияжем и помадой темных винных оттенков.

Британская визажистка Саша Джексон (Sascha Jackson) считает, что красная помада стала трендом, поскольку этот цвет символизирует силу. «Вы красите губы красной помадой и чувствуете себе так, будто можете захватить весь мир, — пояснила она. — Даже повседневный наряд становится праздничным с красной помадой».

Визажистка французской марки Chanel Зои Тейлор (Zoe Taylor), в свою очередь, связывает популярность красной помады с тем, что она подходит любому типу внешности. «Важно найти свой идеальный цвет», — добавила специалистка.

Согласно материалу, чтобы подобрать правильный оттенок красной помады необходимо учитывать несколько факторов, а именно цвет кожи и волос. По словам Тейлор, необходимо определить подтон кожи, так как холодному и теплому подтону подходят разные цвета помад. Кроме того, эксперт подчеркнула, что важно обращать внимание на зубы, поскольку некоторые оттенки красного подчеркивает их желтизну.

Вдобавок визажистка порекомендовала читателям выбирать матовую помаду вместо блесков для губ, поскольку она более стойкая. В заключение она посоветовала всегда пробовать помаду на губах перед покупкой. «Сейчас даже существуют специальные приложения для подбора идеального цвета», — объяснила Тейлор.

Ранее в августе 2020 года психологи объяснили сексуальность красной губной помады. По словам экспертов, красный цвет губ помогает женщинам чувствовать себя более уверенными в себе и привлекает внимание мужчин сильнее, чем помада других оттенков.