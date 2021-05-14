В Китае появится копия «Титаника»

В Китае появится точная копия британского парохода «Титаник», потерпевшего крушение в Атлантическом океане. Об этом сообщает France24.

По информации издания, главным спонсором проекта оказался инвестор Су Шаоцзюнь (Su Shaojun), который был вдохновлен на воссоздание легендарного круизного лайнера одноименным фильмом «Титаник» 1997 года.

Так, на строительство копии корабля потребовалось на три года больше, чем на возведение оригинала, а его стоимость оценивается в один миллиард юаней (11,5 миллиарда рублей). Уточняется, что в копии судна все, от столовой до роскошных кают, выполнено в стиле оригинального «Титаника».

Также сообщается, что новый корабль будет расположен на суше в центре тематического парка провинции Сычуань. Кроме того, туристы смогут провести ночь в пятизвездочном лайнере. Стоимость проживания на пароходе составит до 2000 юаней (около 30 тысяч рублей) в сутки.

«Я надеюсь, что этот корабль будет стоять здесь и через 100, и через 200 лет», — поделился Шаоцзюнь.