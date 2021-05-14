Главарь банды угонщиков автомобилей участвовал в российском шоу о магии

В Санкт-Петербурге раскрыли уголовное дело банды угонщиков автомобилей, которая действовала в регионе в течение нескольких лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Шестерых участников группы и ее лидера будут судить. Предводителем оказался 36-летний мужчина, увлекающийся магией — выяснилось, что он даже принимал участие в телевизионном шоу на эту тему.

Преступная группировка образовалась четыре года назад, чаще всего злоумышленники крали машины марок Nissan и Renault. Для сокрытия следов преступлений, они избавлялись от номеров украденных автомобилей. Каждый раз главарь преступников детально разрабатывал план будущего угона.

На счету обвиняемых 22 кражи, общая сумма ущерба составила более 10 миллионов рублей. Полицейские нашли девять пропавших машин и вернули хозяевам.

В апреле сообщалось, что сотрудник полиции Виталий Шевченко из Туапсе (Краснодарский край) украл служебный катер и получил за это два года колонии. Инцидент произошел во время наводнения, после которого правоохранитель заявил начальству, что судно затонуло.