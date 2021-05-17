Уилл Смит показал располневшее тело и запустил флешмоб в сети

Темнокожие знаменитости запустили флешмоб в поддержку располневшего голливудского актера. Об этом сообщает Mirror.

В Instagram-аккаунте 52-летний Уилл Смит опубликовал фото своего изменившегося тела. «Буду с вами честен, я в худшей форме в жизни», — написал он, приложив снимок в трусах, олимпийке и тапочках на берегу пруда. Подписчики поддержали звезду, отметив, что несмотря на дряблый живот он все равно выглядит подтянутым.

Вслед за Смитом фотографией своей фигуры поделился 45-летний британский певец и продюсер Саймон Уэбб (Simon Webbe). «Уилл Смит вдохновил меня поделиться с вами своим реальным внешним видом. Социальные сети оказывают слишком много давления на женщин и мужчин, чтобы они стремились к совершенству. Мы должны принять себя такими, какие мы есть, копнуть глубоко внутрь себя и изменить свое восприятие. Я начну делать это прямо сейчас», — поделился он.

Американский рэпер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) тоже поделился снимком своего тела. В январе 56-летнюю знаменитость госпитализировали в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга. Сейчас Янг полностью восстановился после болезни и планирует вернуться в свою прежнюю форму. «Вот как выглядит мое тело на данный момент. Я собираюсь это исправить. Давай со мной, Уилл Смит», — написал рэпер.

Кроме того, фотографиями своих тел в поддержку Уилла Смита поделились актеры Энтони Андерсон (Anthony Anderson) и Марлон Уэйнс (Marlon Wayans).

В марте стало известно, что мужчины «с пузом» оказались самыми привлекательными для женщин. В исследовании, проведенном сайтом знакомств Dating.com, приняли участие две тысячи не имеющих партнера женщин, 75 процентов которых предпочли бы начать отношения с мужчиной, чья фигура в сети получила название Dad Bod («Папино тело»). Отмечается, что для такого телосложения характерны отсутствие рельефа мышц и наличие лишнего веса в районе живота.