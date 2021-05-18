Грузовик задавил солдата-срочника на российском полигоне

На подмосковном полигоне Алабино скончался солдат-срочник, его сбил военный грузовик. Видео ЧП опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах заметно, как солдат открывает ворота, чтобы грузовик въехал на территорию полигона, но машина сбивает его. Пострадавшего из-под машины попытался достать другой мужчина.

Также известно, что в настоящее время водитель техники задержан. Его допрашивают.

Ранее самосвал столкнулся с колонной автобусов, перевозивших военных. Погибли четыре человека. Двум из них было 19 лет, еще двум — 20. Все они служили рядовыми. Причиной ДТП стало то, что водитель, 26-летний Иван Г., не справился с управлением. Он рассказал, что в момент ДТП «что-то протирал», из-за чего отвлекся от дороги.