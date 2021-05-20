Следствие решило доказать статус вора в законе Цезаря его тюремными указами

Нижегородский областной суд 26 мая озвучит приговор для вора в законе Виктора Жаринова, более известного в криминальной среде как Цезарь. Об этом сообщает в четверг, 20 мая, издание 73online.ru.

Криминального авторитета судят сразу по нескольким статьям — за занятие высшего положения в преступной иерархии, а также организацию похищения двух жителей Ульяновска для передачи ему контроля над одной из коммерческих организаций. В похищении потерпевших предпринимателей Дмитрия Платонова и Юрия Лопатина ему помогали сообщники Артур Арутюнян и Сергей Голубев.

Судебное разбирательство по делу Жаринова началось еще в сентябре 2020 года. Все это время его защите удавалось ставить под сомнение его причастность к криминальным кругам.

Однако следствие решило доказать его виновность с помощью рассылаемых преступником тюремных воровских указов, а также видеозаписи, где он все же признает себя вором в законе. Адвокаты считают, что запись смонтирована — и не является доказательством виновности.

Прокурор запросил подсудимому 13 лет колонии строгого режима, для его соратников — 10 и 9 лет соответственно.

Коронация Цезаря, по версии следствия, произошла в 2013 году на воровской сходке в Псковской области.