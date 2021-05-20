Силовые структуры
 
Последние новости
Путин заявил о промывке мозгов российской молодежи
В США объяснили решение снять санкции против «Северного потока-2»
Семерым медикам предъявили обвинения в смерти Марадоны
Познер вспомнил об интервью Ельцина и назвал его русским красавцем
Зеленский отказался давать характеристику Путину
В России испортились фальшивые деньги
Тест ДНК помог раскрыть убийство 35-летней давности
Директор заповедника ответил Путину по задевшей его теме Долины гейзеров
«Почта России» начнет продавать алкоголь
Новости партнеров

Следствие решило доказать статус вора в законе Цезаря его тюремными указами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: mzk1.ru

Нижегородский областной суд 26 мая озвучит приговор для вора в законе Виктора Жаринова, более известного в криминальной среде как Цезарь. Об этом сообщает в четверг, 20 мая, издание 73online.ru.

Криминального авторитета судят сразу по нескольким статьям — за занятие высшего положения в преступной иерархии, а также организацию похищения двух жителей Ульяновска для передачи ему контроля над одной из коммерческих организаций. В похищении потерпевших предпринимателей Дмитрия Платонова и Юрия Лопатина ему помогали сообщники Артур Арутюнян и Сергей Голубев.

Судебное разбирательство по делу Жаринова началось еще в сентябре 2020 года. Все это время его защите удавалось ставить под сомнение его причастность к криминальным кругам.

Однако следствие решило доказать его виновность с помощью рассылаемых преступником тюремных воровских указов, а также видеозаписи, где он все же признает себя вором в законе. Адвокаты считают, что запись смонтирована — и не является доказательством виновности.

Прокурор запросил подсудимому 13 лет колонии строгого режима, для его соратников — 10 и 9 лет соответственно.

Коронация Цезаря, по версии следствия, произошла в 2013 году на воровской сходке в Псковской области.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Нижнем судят авторитета, похитившего двоих ульяновских предпринимателей
ФСБ раскрыла тюремные переписки вора в законе Цезаря
Задержанного ФСБ вора в законе Цезаря отдали под суд за похищение россиян
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
15:1518 мая

Раскрыто место отбытия наказания расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

14:3318 мая

Российского актера отправят под суд за расчленение трансгендера

14:0418 мая

Одноклассника напавшего на казанскую школу решили проверить на детекторе лжи

Силовые структуры00:0311 февраля

«Клиенты просят секса в долг»

Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
12:2818 мая

Убившему 84 женщины ангарскому маньяку вынесут еще один приговор

11:5318 мая

Суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального

10:4618 мая

Восемь российских зэков забили до смерти осужденного и получили новый срок

Силовые структуры00:01 7 февраля

«Флот оказался обезглавленным»

40 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил багаж?
09:5718 мая

Застреленный росгвардейцем при задержании мужчина был убит в спину

09:4018 мая

При расследовании дела бывшего губернатора Меня вскрылось растление сирот

09:0318 мая

Суд вынес приговор по новому делу «пьяного» мальчика

Россия
Врач назвал самые распространенные виды рака у москвичей
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
В Госдуме оценили идею использовать труд заключенных вместо мигрантов
В России стартовал очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Москалькова предложила амнистировать осужденных по нетяжким статьям
Все материалы
Мир
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
В Израиле назвали сроки операции в секторе Газа
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
В Германии захотели ввести санкции против США из-за «Северного потока-2»
«В стране нет денег»
Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Российское мороженое в 90 процентах случаев оказалось некачественным
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Россиян оценят по единому кредитному рейтингу
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
В Кремле оценили влияние США на «Северный поток-2»
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
МСП Банк и Корпорация МСП поддержали производство пребиотиков из топинамбура
Все материалы
Силовые структуры
Вора в законе Армена Хохла заподозрили в создании и руководстве ОПГ
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Московский прокурор выпал из окна
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Генпрокуратура вернула на доследование дело генералов МВД
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Главный следователь полиции Москвы собралась увольняться
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость
В Сбере назвали технологии будущего
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Главную силу России назвали критической слабостью США
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Умер самый успешный мотогонщик СССР
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высмеял Жириновского с помощью буквы «Г»
Okko представил новый комедийный сериал «Стриптизеры»
Око за оком
 
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о домогательствах со стороны режиссера
The Late Late Show with James Corden... LOS ANGELES - DECEMBER 12: The Late Late Show with James Corden airing Tuesday, December 11, 2018, with guests Ellen DeGeneres and Patrick Wilson«Меня это уничтожило»
Как любимица Америки и легенда стендапа лишилась всего из-за секс-скандала
Российские соцсети покажут «Евровидение»
Остров девственников
Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска
Все материалы
Ценности
Новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Невеста пожаловалась на выбор наряда мачехи на свадьбу и обрела поддержку в сети
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Модель Playboy сделала пластику на миллионы рублей и пожалела о новой внешности
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Завод по производству виски нанял на работу собаку
Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Близнец узнал о свадьбе брата с его бывшей возлюбленной и отказался быть шафером
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Врачи назвали упражнения для снижения давления
Все материалы
Стартовали продажи «подключенной» версии Lada Granta
Голая сила: что такое нейкед-байк
Знакомимся с мощью и высокими технологиями двухколесных уличных бойцов
ГИБДД выступила за скоростной лимит 30 км/ч на некоторых улицах Москвы
Тест рамного Haval H9: обновился, но наполовину
Ездим на китайском внедорожнике, который сделали более современным
У Ford F-150 появилась электрическая версия
Автомобильный квиз №11
Игра для тех, кто отличит transaxle от Trans Am
Россия вернет пошлину на ввоз электромобилей
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы