ФСБ раскрыла тюремные переписки вора в законе Цезаря

Нижегородский областной суд изучил доказательства по делу вора в законе Виктора Жаринова, известного в криминальных кругах как Цезарь. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В качестве доказательства того, что Цезарь занимает высшее положение в преступной иерархии, прокуратура предъявила видеозаписи, на которых авторитет признает свой криминальный статус, и его тюремные записки.

В предоставленных суду копиях «прогона» говорилось, что Витя Цезарь и Звиад Тбилисский поздравляют арестантов с праздниками и призывают из «хаты 4/25» отдыхать аккуратно, не пить спиртное и отказаться от «кайфа». Воры в законе также рекомендовали заключенным не пользоваться соцсетями, чтобы «легавые» не устроили обыски.

Кроме того, ФСБ раскрыла суду содержание другой тюремной переписки, в которой говорилось, что «воровскую семью» пополнили Андрей Ткаченко (Ткач) и Витя Цезарь.

Адвокаты обвиняемого сочли доказательства несостоятельными, отметив, что видеозапись склеена — на кадрах видно, что сначала Цезарь отказывается говорить о своем статусе, а уже в следующий момент на вопрос, является ли он вором в законе, отвечает утвердительно.

Также, по мнению юристов, ничего не доказывают и копии тюремных записок, где использованы печатные буквы. Как подчеркнули адвокаты, доказать авторство по ним невозможно, а значит, письма могли быть подготовлены кем угодно, в том числе самими силовиками.

Цезарь был судим лишь один раз, в 1999 году — за разбой. Его коронация, по версии следствия, прошла в 2013 году на воровской сходке в Псковской области.