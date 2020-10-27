ФСБ задержала подручного вора в законе Цезаря за вымогательство

В Нижнем Новгороде задержали лидера преступной группировки и члена банды вора в законе Цезаря по подозрению в вымогательстве денег и имущества у предпринимателей. Об этом местному изданию NewsRoom24 сообщил источник в силовом ведомстве.

МВД расследует уголовное дело, возбужденное по статье 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»).

Спецоперацию по задержанию криминального авторитета Далгата провели сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области и оперативники регионального управления уголовного розыска. Оперативное видео опубликовал Telegram-канал «Опер слил».

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые вскрыли дверь в квартиру подозреваемого, вбежали внутрь и положили на пол мужчину.

Этническая преступная группировка специализировалась на вымогательстве денег, автотранспорта и недвижимости у предпринимателей Нижегородской области.

В настоящее время идет суд над вором в законе 37-летним Виктором Жариновым (Цезарь). Его обвиняют в похищении двух коммерсантов для захвата их компании с целью обналичивания воровского общака. Он категорически отрицает свою вину.