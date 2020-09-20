Вор в законе Цезарь оценил обвинение в похищении коммерсантов для обнала общака

Вор в законе 37-летний Виктор Жаринов, известный в криминальных кругах как Цезарь, оценил обвинение в похищении двух коммерсантов для захвата их компании с целью обналичивания воровского общака. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе процесса, проходящего в Нижегородском областном суде, авторитет заявил, что категорически отрицает свою вину по двум инкриминируемым ему статьям: 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии и 126 УК РФ о похищении человека. Жаринов считает себя невиновным, а его защита указала на отсутствие доказательств против него. Адвокаты считают, что похищение могло быть инсценировано самим потерпевшим Дмитрием Платоновым, чтобы он смог расплатиться с долгами и подставить подсудимых, а криминальная касса досталась другим ­авторитетам.

По версии следствия, Цезарь вместе с сообщником Артуром Арутюняном (Артур Большой) в декабре 2018-го искали способ обналичить средства нижегородского криминального общака, смотрящим за которым тогда был Жаринов. Для этой цели была выбрана компания Платонова и его партнера Юрия Лопатина. Через ее счета Артур Большой перевел 13,2 миллиона рублей, но служба финмониторинга признала транзакции подозрительными и заблокировала их. Тогда Цезарь решил сменить владельцев компании, для чего были похищены Платонов и Лопатин. Этим занимался третий подсудимый Сергей Голубев, который привлек еще двух знакомых.

В ходе допроса выяснилось, что потерпевший Платонов был должен большую сумму денег похитителям, которые раньше были его партнерами по бизнесу.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Силовые структуры», напишите сюда: crime@lenta-co.ru



