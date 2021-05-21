Борис Джонсон встревожился поведением «Би-би-си» в интервью с Дианой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность итогами расследования обстоятельств беседы принцессы Дианы с «Би-би-си» в 1995 году, в частности тем, что журналист корпорации Мартин Башир добился интервью обманом. Об этом сообщает Huffington Post.

Джонсон заявил, что его взволновала информация о поведении телерадиокорпорации последующие месяцы и годы после интервью с королевской особой. Согласно результатам независимого расследования, «Би-би-си» покрывала поступок своего журналиста.

«Разумеется, я обеспокоен выводами, содержащимися в докладе лорда Дайсона. Я только могу представить себе, что чувствуют члены королевской семьи», — заявил он.

Глава британского правительства также выразил надежду на то, что телерадиокорпорация «предпримет все возможные шаги» и подобная ситуация больше не повторится.

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Издание отмечает, что выводы 127-страничного документа о расследовании послужили толчком к полному выяснению обстоятельств дела. Скотланд-Ярд, ранее говоривший, что не будет возбуждать уголовное дело по факту действий Башира, теперь заявил, что «оценит» отчет, чтобы «убедиться в отсутствии значимых новых доказательств».

Ранее «Би-би-си» признала, что интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу в 1995 году было организовано с помощью поддельных документов. Отмечается, что Башир показал брату Дианы графу Спенсеру поддельную банковскую выписку, чтобы завоевать его доверие и выйти на контакт с принцессой.

58-летний Мартин Башир уволился с «Би-би-си» на прошлой неделе, сославшись на проблемы со здоровьем. В интервью ему в 1995 году принцесса Диана впервые рассказала о супружеской неверности принца Чарльза, об их изменах друг другу и о своей булимии.

Сыновья принцессы Дианы раскритиковали поведение «Би-би-си». Принц Уильям уверен, что интервью сыграло значимую роль в ухудшении отношений между его родителями и ранило очень многих людей. Принц Гарри, младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, считает, что именно цепная реакция, связанная с неэтичными действиями СМИ, в конечном итоге лишила его мать жизни.