Женщина проснулась с похмелья и обнаружила в своей кровати незнакомую собаку

Жительница Уэльса проснулась с незнакомой собакой в собственной кровати. Об этом пишет издание Daily Mail.

28-летняя Миа Флинн (Mia Flynn) утверждает, что не помнит, откуда взялся пес. Накануне она вернулась домой в состоянии сильного опьянения. «Я была немного в шоке, когда проснулась с похмелья и обнаружила, что на меня смотрит собака», — рассказала Миа.

Разгадка нашлась в ее мобильном телефоне. Судя по видео, которое Флинн сняла и отправила по Snapchat ночью, собака увязалась за ней по дороге домой. «Там за мной, блин, целый волк идет», — комментировала она. Она сама впустила пса в дом, уснула и совершенно забыла об этом.

«Это определенно в моем духе, — признается Флинн. — Все знают, что я малость того, когда выпью. Но животных до сих пор домой не приводила». После публикации видео в Facebook с ней связались хозяева собаки, и она с радостью ее вернула.

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