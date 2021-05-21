Знаменитости полюбили «удлиняющую» ноги позу и запустили новый тренд

Знаменитости и популярные в соцсетях блогерши показали новую позу для фотографий, которая визуально удлиняет ноги и делает их стройнее. Об этом сообщает Daily Star.

Девушки массово опубликовали снимки, на которых позируют перед камерой, выставив перед собой ногу и отклонившись корпусом назад. При этом опорная нога должна оставаться прямой, тогда как переднюю следует немного согнуть.

Так, например, участница британского реалити-шоу Love Island Шарлотта Кросби запечатлела себя в описанной позе в черном комплекте бикини. В то же время телезвезда Хлои Симс воспользовалась «удлиняющей» ноги позой, когда снялась в облегающей спортивной форме в цвете хаки.

Фото опубликовано @chloe_simsstarship

Британская актриса и ведущая Софи Касаи также поддержала тренд. Она сфотографировалась на фоне развлекательных аттракционов в черно-белом мини-платье рубашечного кроя и белых кроссовках, выставив вперед ногу. Телезвезда Оливия Боуэн в свою очередь попозировала в голубой спортивной форме, состоящей из топа и легинсов.

Фото опубликовано @oliviadbowen

В марте звезды придумали способ выгодно показать фигуру на фото и запустили флешмоб. Так, они девушки начали фотографироваться в плавках или трусах, подтянув их на талию, тем самым зрительно увеличивая длину ног. Тренд поддержали участницы популярных британских реалити-шоу Анна Вакили, Хлои Ферри, Элли Браун (Ellie Brown), а также предпринимательница Кайли Дженнер.