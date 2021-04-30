Модели массово снялись в бикини у бассейна в одинаковых позах и запустили тренд

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово сниматься у бассейна в одинаковых позах и запустили тренд. На соответствующие фотографии в Instagram обратили внимание журналисты Daily Star.

Звезды решили позировать в бикини, опираясь руками на борт бассейна и удерживая корпус над водой. В частности, флешмоб поддержали участницы британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хейг, Хлои Ферри, Зара Макдермотт, Гэбби Аллен и другие.

Так, например, Молли-Мэй Хейг запечатлели в черном купальнике со спины, когда она позировала в открытом бассейне на фоне пальм.

Подобный кадр во время отпуска опубликовала Хлои Ферри: телезвезду засняли в бикини, состоящем из фиолетового топа и черных плавок-стрингов. Модель Зара Макдермотт, в свою очередь, попозировала в аналогичной локации в черно-белом купальнике с леопардовыми вставками.

В феврале знаменитости снялись в позах предпринимательницы Кайли Дженнер и запустили тренд. Так, например, фотографию 23-летней самой высокооплачиваемой звезды в перевернутом вверх тормашками бикини повторили фитнес-блогерша Тэмми Хэмброу (Tammy Hembrow) и модель Арианна Ажтар (Arianna Ajtar).