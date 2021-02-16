Знаменитости снялись в позах самой высокооплачиваемой звезды и запустили тренд

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово копировать позы, которые использует в своих фотосессиях предпринимательница Кайли Дженнер, признанная наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года. На соответствующие снимки, ставшие трендом в соцсетях, обратили внимание журналисты The Sun.



Так, например, фотографию 23-летней звезды в перевернутом вверх тормашками бикини повторили фитнес-блогерша Тэмми Хэмброу (Tammy Hembrow) и модель Арианна Ажтар (Arianna Ajtar). В то же время участницы британского реалити-шоу Love Island Молли-Мэй Хейг (Molly-Mae Hague), Кейди Макдермотт (Kady McDermott) и Фарра Абрахам (Farrah Abraham), глядя на Дженнер, снялись в купальниках с банданой на голове.



Британская модель Саммер Монтейс-Фуллам (Summer Monteys-Fullam) и модель Кара Де Ла Хойд (Cara de la Hoyde), в свою очередь, скопировали еще одно фото предпринимательницы, снявшись обнаженными в соломенных шляпах с широкими полями, закрывающими лицо.



Ранее в феврале сестры Кардашьян снялись в одинаковом нижнем белье и порадовали фанатов. Кайли и Кендалл Дженнер, а также Ким Кардашьян-Уэст позировали в белых комплектах разных моделей. Их запечатлели лежащими на красном фоне с распущенными волосами и с нюдовым макияжем.

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