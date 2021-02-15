Сестры Кардашьян снялись в одинаковом нижнем белье и порадовали фанатов

Участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» снялись в рекламной кампании американского бренда Skims и порадовали поклонников. Серия снимков появилась на странице марки в Instagram.

Сестры Кайли и Кендалл Дженнер, а также Ким Кардашьян-Уэст снялись в белом нижнем белье разных моделей. Их запечатлели лежащими на красном фоне с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Вдобавок родственниц сфотографировали в других комплектах оранжевого цвета. Их образы дополнили прозрачные туфли на каблуках.

Автором кадров выступила фотохудожница Сэнди Ким (Sandy Kim). Известно, что компания Skims принадлежит одной из участниц съемки — предпринимательнице Ким Кардашьян-Уэст.

Пользователи восхитились внешним видом манекенщиц в комментариях под публикациями. «Какое красивое белье!», «Ваши фигуры — это совершенство», «Вы просто идеальные», «Самые сексуальные сестры», «Такие разные, но все красавицы», «Обожаю вас!» — высказывались фанаты.

Ранее в феврале модель популярного бренда Fashion Nova поделилась снимками в прозрачном белье и порадовала подписчиков. На размещенных кадрах 26-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) лежит на кровати комплекте, который оформлен голубыми кружевными деталями.