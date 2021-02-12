Модель популярного бренда снялась в прозрачном белье и порадовала подписчиков

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенными фотографиями и порадовала подписчиков. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На первом снимке 26-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) лежит на кровати с распущенными волосами в прозрачном комплекте нижнего белья, который оформлен голубыми кружевными деталями. На другом кадре манекенщица запечатлена в той же локации со спины, но при этом без бюстгальтера. «Луч солнца», — подписала она пост, который набрал почти 560 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и выразили восхищение по поводу ее фигуры в комментариях. «Потрясающая», «Я влюбилась», «Прекрасное тело, но твое лицо еще более невероятное. Эти глаза...», «Безумно горячо», «Идеальная», — хвалили они.

В ноябре прошлого года Паулин Танто снялась полностью обнаженной и взволновала фанатов. На кадре она запечатлена в душевой кабинке спиной к камере. При этом ее волосы собраны в пучок.