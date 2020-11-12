Модель популярного бренда снялась полностью обнаженной и взволновала фанатов

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась новой фотографией, на которой она позирует без одежды, и взволновала подписчиков. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) снялась в душевой кабинке спиной к камере. При этом на фото она полностью обнаженная, а ее волосы собраны в пучок. «Я вернулась», — подписала знаменитость пост, который набрал больше 470 тысяч лайков.

Новая фотография манекенщицы порадовала ее фанатов, и они принялись писать ей комплименты. «Сногсшибательна», «Вау, это самое настоящее искусство!», «Очень красиво», «Мы скучали по тебе», «Выглядишь отлично», — комментировали они.

Ранее в ноябре Паулин Танто снялась топлес на ковре и восхитила поклонников. Она попозировала топлес в белье розового цвета, лежа возле окна. На размещенных снимках манекенщица прикрывает обнаженную грудь рукой.