Модель популярного бренда снялась топлес на ковре и взволновала фанатов

Модель популярного бренда Fashion Nova снялась в нижнем белье и взволновала подписчиков. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

25-летнюю Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлели лежащей на ковре рядом с окном. Она попозировала топлес в белье розового цвета. На размещенных снимках манекенщица прикрывает обнаженную грудь рукой. «Я проснулась в таком виде», — подписала пост знаменитость, который набрал 432 тысячи лайков.

Фанаты оценили внешний вид Танто в комментариях под публикацией. «Ты — девушка мечты», «Бомба», «Самая горячая девушка на планете», «Восхитительная фигура», «Самая красивая девушка с натуральным телом!», «Ты — мое вдохновение», — высказывались поклонники.

Ранее в октябре Паулин Танто поделилась кадрами, на которых она запечатлена обнаженной в кровати, и порадовала пользователей сети. Она сфотографировала себя в зеркало, расположенное в спальне.