Звезды придумали новый способ делать «живые» кадры в бикини и запустили тренд

Знаменитости начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в одной и той же позе, и запустили тренд. На размещенные в Instagram кадры обратили внимание журналисты The Sun.

Звезды решили позировать спиной к фотографу, а затем резко разворачиваться, чтобы получать «живые» фотографии с развевающимися волосами.

Так, например, подобный кадр во время отпуска опубликовала героиня популярного телешоу Love Island Молли Мэй Хейг. Ее запечатлели вполоборота к камере в вязанном мини-платье с открытой спиной. В то же время ее коллега Монтана Браун снялась на фоне пляжа и пальм в слитном купальнике белого цвета и соломенной шляпе.

Звезда шоу Geordie Shore Бетан Кершоу тоже повторила описанный прием. На фотографии, сделанной на борту яхты, ее запечатлели в бикини мятного цвета. Флешмоб поддержала и предпринимательница Кайли Дженнер: знаменитость снялась на фоне пляжа в бикини с ярким красно-оранжевым принтом. Кроме того, она повторила «живой» кадр, снявшись в однотонном бежевом наряде.

В декабре 2020 года знаменитости полюбили изображать смех на лице и запустили тренд. Например, телезвезда Зара Макдермотт снялась на пляже, стоя на коленях в оранжевом бикини и придерживая рукой соломенную шляпу.