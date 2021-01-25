Знаменитости снялись в откровенных позах на теннисных кортах и запустили тренд

Знаменитости начали массово фотографироваться в откровенных позах на теннисных кортах и запустили новый тренд. На размещенные в социальных сетях фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

Во флэшмобе поучаствовали звезды популярного телешоу Love Island Маура Хиггинс, Джорджия Стил, Люси Донлон, а также супермодели Эльза Хоск и Винни Харлоу, предпринимательница Кайли Дженнер и другие.

Так, Хиггинс поделилась в своих соцсетях фото, на котором она позирует в белом свитшоте с ярким принтом и теннисной юбке того же цвета. В свою очередь Джорджия Стил снялась c теннисной ракеткой в руке в бикини мятного цвета и кроссовках Nike.

Одна из «ангелов» бренда Victoria's Secret Эльза Хоск поделилась в Instagram серией снимков, на которых она запечатлена на корте в белом свитшоте, зеленых велосипедках и кроссовках. При этом на одном из кадров она раздвинула ноги в разные стороны. В то же время модель Винни Харлоу засняли у сетки в белой панаме, топе с декольте, мини-шортах и кроссовках, когда она подбрасывала мяч в воздух.

В июне 2020 года мини-юбки как у теннисисток стали трендом среди звезд кино и шоу-бизнеса. Например, в подобной юбке розового цвета c кроп-топом в тон попозировала звезда популярного реалити-шоу Love Island Эльма Пазар (Elma Pazar). Также в аналогичном изделии белого цвета сфотографировались американская певица Tinashe и модная блогерша Лисси Родди.