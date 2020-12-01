Знаменитости придумали способ делать «живые» кадры в бикини и запустили тренд

Знаменитости начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в одной и той же позе, и запустили новый тренд. На размещенные в Instagram кадры обратили внимание журналисты The Sun.

Звезды решили изображать смех на лице, чтобы в результате получать «искренние и живые кадры». Во флешмобе приняли участие, в частности, героини популярного телешоу Love Island Оливия Боуэн, Зара Макдермотт, Хлоя Ферри, телезвезда Джорджия Гаррисон, визажистка Каз Кроссли и другие.

Например, Макдермотт снялась на пляже, стоя на коленях в оранжевом бикини и придерживая рукой соломенную шляпу. Боуэн, в свою очередь, попозировала в ярко-розовом комплекте нижнего белья, сидя на стуле.

В то же время звездная визажистка Каз Кроссли поделилась похожим кадром, который был сделан во время отдыха на Мальдивах. Ее запечатлели в белом купальном костюме с широкими вырезами на животе и спине. Свой образ Кроссли дополнила разноцветным платком, повязанным на голову.

Джорджия Гаррисон поделилась в своих соцсетях фотографиями с отпуска в Дубае. На них она смеется на фоне небоскребов в купальнике мятного оттенка.

В сентябре знаменитости снялись с широко расставленными ногами и запустили еще один тренд. Во флешмобе приняли участие актриса Оливия Эттвуд, телезвезда Молли-Мэй Хэйг, певица Пэрри Эдвардс и другие.