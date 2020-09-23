Знаменитости снялись с широко расставленными ногами и запустили новый тренд

Знаменитости начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в одной и той же позе, и запустили новый тренд. На размещенные в Instagram кадры обратили внимание журналисты The Sun.



Звезды полюбили фотографироваться сидя с широко расставленными ногами. Во флешмобе приняли участие, в частности, актриса Оливия Эттвуд (Olivia Attword), телезвезда Молли-Мэй Хэйг (Molly-Mae Hague), певица Пэрри Эдвардс (Perrie Edwards) и другие.



Предпринимательница Кайли Дженнер, например, снялась сидя в кресле посреди океана в цветочном бикини с раскинутыми ногами. Зара Макдермотт (Zara McDermott) в свою очередь попозировала в аналогичной позе на пляже в ярко-желтом купальнике с арбузом в руках.

Фото опубликовано @zara_mcdermott





Помимо этого участница британского реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри (Chloe Ferry) поделилась снимком, на котором она запечатлена в описанной позе в черном полупрозрачном боди. В то же время английская телеведущая Лорен Гуджер (Lauren Goodger) сфотографировалась с широко расставленными ногами и продемонстрировала кроссовки люксового французского бренда Balenciaga.



Ранее в сентябре знаменитости полюбили фотографироваться, прикусывая палец на снимках, и запустили новый тренд. Среди участниц флешмоба были Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и Зара Макдермотт, а также Оливия Эттвуд и Джесси Нельсон.