Прикусывать палец для фото стало трендом среди знаменитостей

Знаменитости начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в одной и той же позе, и запустили новый тренд. На размещенные в Instagram кадры обратили внимание журналисты The Sun.

Звезды полюбили фотографироваться, прикусывая палец на снимках, как зубочистку. Во флешмобе приняли участие, в частности, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, участницы британского реалити-шоу Love Island Хлоя Ферри, Зара Макдермотт и Молли Мей (Molly-Mae), актриса Оливия Эттвуд (Olivia Attword), а также певица Джесси Нельсон и другие.

Фото опубликовано @kyliejenner

Предпринимательница Хлои Кардашьян, например, сделала селфи в шелковом халате. На кадре она прикусывает ноготь, демонстрируя нюдовый макияж. Ее сестра, бывшая миллиардерша Кайли Дженнер, в свою очередь, попозировала в аналогичной позе на лестнице собственного дома в белой рубашке.

Участница группы Little Mix Джесси Нельсон прикусывала палец для фото несколько раз.

Фото опубликовано @kendallraeknight

Помимо этого, звезда нескольких британских реалити-шоу Ферн МакКанн (Ferne McCann) снялась в описанной позе в джакузи, а модель Кендалл Рей Найт (Kendall Rae Knight) попозировала в бирюзовом бикини, показав подтянутую фигуру.

Ранее девушки массово натянули джинсы, чтобы выглядеть стройнее. Звезды начали сниматься в джинсах свободного кроя на высокой талии, натягивая их в кадре руками вверх ради мнимой худобы на снимках. Среди участников флешмоба были Кайли Дженнер, Хлоя Ферри и Зара Макдермотт.