Знаменитости полюбили новую «беременную» позу для фото и запустили флешмоб

Знаменитости начали массово фотографироваться в одной и той же позе, которую в сети окрестили «беременной», и запустили новый тренд. На размещенные в Instagram фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

Девушки полюбили позировать, держа одну или обе руки на животе. Во флешмобе поучаствовали, в частности, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, участницы популярного реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт, Хлоя Ферри, Элли Браун, Стефани Лэм и другие.

Например, Дженнер в своем Instagram-аккаунте опубликовала серию снимков в мини-платье бренда Balmain с глубоким декольте. На одном из кадров предпринимательница запечатлена в описанной позе.

Фото опубликовано @kyliejenner

Телезвезда Хлоя Ферри также поддержала тренд, сделав снимок в спортивном топе Nike черного цвета и трусах в тон. В свою очередь Элли Браун сфотографировалась в коричневом бикини, положив руки на оголенный живот.

Фото опубликовано @chloegshore1

Ранее в августе новая подчеркивающая фигуру поза в облегающих нарядах стала трендом у звезд. Они начали сниматься, стоя вполоборота к камере и ставя при этом ногу на ступеньку. Флешмоб поддержали британская певица и участница группы Little Mix Перри Эдвардс, телезвезды Зара Макдермотт, Луиза Томпсон, младшая сестра Ким Кардашьян Хлои и многие другие.