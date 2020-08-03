Новая подчеркивающая фигуру поза в облегающих нарядах стала трендом у звезд

Знаменитости массово начали фотографироваться в откровенных нарядах со спины и запустили новый тренд. На размещенные в соцсетях снимки обратило внимание The Sun.

Девушки полюбили позировать, стоя вполоборота к камере, ставя при этом ногу на ступеньку. По мнению журналистов издания, такое положение позволяет звездам выгодно показать свою фигуру.

Подобными кадрами, в частности, поделились британская певица и участница группы Little Mix Перри Эдвардс (Perrie Edwards), телезвезды Зара Макдермотт (Zara Mcdermott), Хлоя Ферри (Chloe Ferry), Габби Аллен (Gabby Allen), Джорджия Стил (Georgia Steel), Луиза Томпсон (Louise Thompson), а также младшая сестра Ким Кардашьян Хлои и многие другие.

Фото опубликовано @zara_mcdermott

Например, участница реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт снялась на территории отеля в Миконосе, Греция, в синем купальнике и белых кроссовках. Стоя вполоборота, она оперлась ногой о выступ и продемонстрировала свое подтянутое тело.

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В то же время 27-летняя Эдвардс сфотографировалась в описанной позе в бикини мятного цвета. Телезвезда Луиза Томпсон, в свою очередь, опубликовала снимок, на котором она запечатлена на лестнице в бежевых велосипедках и кроп-топе.

В июле знаменитости полюбили откровенную позу в теннисных мини-юбках и запустили флешмоб. Так тренд поддержали телеведущая Аманда Холден, британская фотомодель Рози Уикс и австралийский профессиональный теннисист Пэт Кэш (Pat Cash). Вдохновением для подобных снимков стала культовая фотография 1976 года «Теннисистка» с изображением британки Фионы Батлер (Fiona Butler).