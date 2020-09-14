Знаменитости массово натянули джинсы в новой позе ради мнимой худобы на фото

Знаменитости начали массово фотографироваться в одной и той же позе, которая делает фигуру визуально стройнее, и запустили новый тренд. На размещенные в Instagram фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

Девушки полюбили сниматься в джинсах свободного кроя на высокой талии, натягивая их в кадре руками вверх ради мнимой худобы. Во флешмобе поучаствовали, в частности, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, участницы популярного реалити-шоу Love Island Зара Макдермотт, Хлоя Ферри, Сианнис Фадж, певица и участница группы Little Mix Джесси Нельсон и другие.

Например, Дженнер в своем Instagram-аккаунте разместила снимок, на котором ее запечатлели в описанных джинсах голубого цвета и сером кроп-топе. Знаменитость стоит боком к фотографу, прогнувшись в спине, и держит руки у карманов.

Фото опубликовано @kyliejenner

Телезвезда Сианис Фадж снялась в аналогичном образе, подтягивая на камеру джинсы и демонстрируя стройную фигуру.

В свою очередь, Зара Макдермотт попозировала в джинсах и красном боди, обхватив себя руками за талию.

Фото опубликовано @zara_mcdermott

В августе знаменитости полюбили новую «беременную» позу для фото и запустили флешмоб. На кадрах они держат одну или обе руки на животе. Например, участница шоу Love Island Элли Браун сфотографировалась в описанной позе в коричневом бикини. Тренд также поддержали Кайли Дженнер, Хлоя Ферри, Стефани Лэм.