Нефтегазовая компания «Лукойл» станет чище за счет выделения части своих активов в сфере электроэнергетики в отдельную структуру, пишет РБК.

Новая компания зарегистрирована в январе 2021 года под названием «ВДК-Энерго». Планируется, что в рамках нее будут консолидированы генерирующие активы с большим углеродным следом, расположенные на юге России. Это нужно, чтобы оставшиеся в периметре «Лукойла» компании соответствовали требованиям США и страны Евросоюза, откуда «Лукойл» собирается привлечь инвесторов.

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В частности, в «ВДК-Энерго» войдут электростанции, до 2008 года принадлежавшие компании ТГК-8 — бывшей дочерней структуре РАО «ЕЭС России». Отмечается, что у новой компании будет самостоятельное руководство, однако профильная дирекция «Лукойла» сохранит влияние на принятие ключевых решений.

Создание новой компании вписывается в общую политику «Лукойла», согласно которой к 2050 году он должен достичь углеродной нейтральности, то есть компенсировать все вредные выбросы.

19 мая о похожем намерении объявил металлургический холдинг Олега Дерипаски UC Rusal. В ближайшее время наиболее «грязные» заводы с высокой концентрацией выбросов будут выделены в отдельную компанию, а остальные продолжат работать под новым брендом — AL+ — и поставлять продукцию в США и страны Европы.