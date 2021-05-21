Лукашенко заявил о ставшем «менее гостеприимным» Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан стал менее гостеприимным, передает ТАСС.
21 мая под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось онлайн-заседание Высшего Евразийского экономического совета. Изначально встречу планировалось провести в казахстанской столице, но позже было решено организовать ее в режиме видеосвязи.
«Я так подумал, что Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, в гости приглашал как председатель на какие-то совещания, а сейчас почему-то закрылись», — отметил Лукашенко в начале своего выступления.
Токаев поблагодарил белорусского лидера «за традиционно запоминающееся выступление» и пояснил, что Казахстан беспокоится о здоровье участников мероприятия.
«Я обращаюсь к коллегам [с призывом] не сомневаться в нашем гостеприимстве. Решение о проведении данной встречи онлайн было принято консенсусом», — сказал Токаев. Он призвал не упрощать ситуацию, поскольку «пандемия по-прежнему наступает».
В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений в связи с коронавирусом. Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом.