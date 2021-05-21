Лукашенко заявил о ставшем «менее гостеприимным» Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан стал менее гостеприимным, передает ТАСС.

21 мая под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось онлайн-заседание Высшего Евразийского экономического совета. Изначально встречу планировалось провести в казахстанской столице, но позже было решено организовать ее в режиме видеосвязи.

Материалы по теме «Людям было страшновато» 15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

«Я так подумал, что Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, в гости приглашал как председатель на какие-то совещания, а сейчас почему-то закрылись», — отметил Лукашенко в начале своего выступления.

Токаев поблагодарил белорусского лидера «за традиционно запоминающееся выступление» и пояснил, что Казахстан беспокоится о здоровье участников мероприятия.

«Я обращаюсь к коллегам [с призывом] не сомневаться в нашем гостеприимстве. Решение о проведении данной встречи онлайн было принято консенсусом», — сказал Токаев. Он призвал не упрощать ситуацию, поскольку «пандемия по-прежнему наступает».

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений в связи с коронавирусом. Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом.