В Белоруссии назвали дату начала производства собственной вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич назвал 1 октября 2021 года предполагаемой датой начала массового производства отечественной вакцины от COVID-19, изготовленной по российской технологии. Об этом он заявил в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, сейчас в цехе, где будут изготавливаться все компоненты белорусского препарата, идет реконструкция. Сама технология изготовления вакцины будет передана министерству российскими специалистами уже в ближайшее время. «То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши», — пояснил Пиневич.

Он добавил, что Минск не рассматривает возможность закупать американские препараты от коронавируса Pfizer и Moderna, так как их эффективность хоть и сопоставима с российскими вакцинами, но цена существенно отличается в большую сторону. «Чтобы привить миллион человек, нужно потратить 20 миллионов долларов. Потому что два компонента вакцины "Спутник V" стоят 20 долларов. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за 30, 60 долларов?» — отметил министр.

7 мая президент республики Александр Лукашенко заявил, что белорусские ученые сумели разработать собственную вакцину от коронавируса. Ранее он упоминал, что для ее разработки стране придется «встать на плечи» России.

В настоящее время на территории Белоруссии идет производство российской вакцины «Спутник V». Ежемесячно страна выпускает до 500 тысяч доз вещества. Кроме того, Минск договорился с Пекином о поставках китайского препарата Vero Cell, до конца мая республика получит 300 тысяч доз. Всего к началу осени Министерство здравоохранения страны рассчитывает привить от COVID-19 не менее четырех миллионов человек.