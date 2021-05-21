Депутата из партии Зеленского уличили в строительстве отеля в Крыму

Депутата Верховной Рады Андрея Одарченко уличили в строительстве отеля в Крыму. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал «1+1».

Одарченко был избран от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

По данным журналистов, тете депутата, родившейся в 1937 году, принадлежит земельный участок в курортном селе Межводное. В 2018 году Одарченко официально просил у крымских властей разрешение на застройку с формулировкой «Повысить инвестиционную привлекательность региона».

В прошлом году на участке появилась многоэтажка с мансардой на 600 квадратных метров. «Судя по внешнему виду, это гостиница. Она в пешей доступности к берегу моря», — заявил глава Антикоррупционного блока участников АТО Антон Сосницкий.

В прошлом году сообщалось, что у семьи директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника нашли землю в Крыму.