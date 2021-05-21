Чинивших светильник шваброй во время операции российских врачей сняли на видео

Во Владикавказе врачи республиканской больницы во время операции чинили светильник над пациентом шваброй. Их действия сняли на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что один из медиков держит светильник двумя руками, пока второй пытается вернуть его на место при помощи швабры. Все это время на операционном столе лежит пациент.

Как пишет Baza, светильник вывалился и едва не упал на пациента во время операции. Удалось ли таким образом поставить светильник на место, на записи не видно.

В феврале 2020 года на видео попали врачи из Кабардино-Балкарии, которые устроили в рабочее время застолье с шампанским в одном из кабинетов. В результате была уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело. Также работу потерял руководитель Центральной районной больницы Терского района.