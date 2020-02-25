Российские врачи были уволены после застолья на рабочем месте

В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволены после публикации видеозаписи, на котором врачи в рабочее время устроили застолье в одном из кабинетов. Об этом пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

В пресс-службе ведомства заявили, что была уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело. Также работу потерял руководитель Центральной районной больницы Терского района.

На опубликованном ранее в You-Tube ролике видно, что на столе у врачей стоит бутылка шампанского. В это же время в коридоре ждут родители с больными детьми. По заявлению автора видео, врачи распивали шампанское. Когда автор видео зашла в кабинет, то застала руководителя больницы за покупкой парфюмерной продукции.

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