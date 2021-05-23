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Володин обвинил YouTube в жадности

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил YouTube в жадности из-за рекламы, которую вводят без согласия правообладателя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим — жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке», — объяснил он.

Также политик предложил выработать для всех стран рамочные нормы, чтобы существовал «унифицированный подход при решении подобных вопросов». Однако пока единых норм нет, для урегулирования таких вопросов необходимо прибегать к национальному законодательству, заключил Володин.

Видеохостинг YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламные ролики во все видео на платформе, даже в те, которые не подключены к партнерской программе. В России и других странах начнут действовать обновленные условия использования YouTube, в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента.

Также YouTube введет налоги для блогеров, живущих за пределами США, в том числе россиян. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, суперчат и спонсорство.

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