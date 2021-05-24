У Tesla появился новый конкурент

На рынке электромобилей появился новый конкурент Tesla. Речь идет о пикапе Ford F-150 Lightning Pro для коммерческих клиентов. Как сообщает The Verge, комплектация с запасом хода в 370 километров будет стоить 39 974 доллара. А электрокар, который на одном заряде батареи сможет проехать 482 километра, обойдется уже в 49 974 доллара.

В продаже пикап должен появиться в 2022 году. Основными конкурентами автомобиля называются Tesla Cybertruck и GMC Hummer. Несмотря на то что продажи электропикапа еще не начались, компания уже получила десятки тысяч заказов.

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Как сказал генеральный директор Ford Motor Джим Фарли, за первые пару суток производитель получил более 44 тысячи заказов.

В ближайшие пару лет на рынке появятся несколько электрических пикапов, в том числе Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV и Rivian R1T. Но почти ни один из них не предназначен специально для коммерческого использования. Один из немногих примеров — электрический пикап, разработанный стартапом Lordstown Motors. Предполагается, что этот грузовик пойдет в производство в конце этого года, но он будет стоить около 52 тысяч долларов.

Как говорил основатель Tesla Илон Маск, разработка дизайна электрического пикапа Cybertruck завершена. Он собирается вывести электрокар на улицы уже в этом году. Пикап будут собирать на фирменном заводе в Техасе. Прототип пикапа показали в 2019-м. Корпус автомобиля сделан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита.