У Tesla появился новый конкурент

На рынке электромобилей появился новый конкурент Tesla. Речь идет о пикапе Ford F-150 Lightning Pro для коммерческих клиентов. Как сообщает The Verge, комплектация с запасом хода в 370 километров будет стоить 39 974 доллара. А электрокар, который на одном заряде батареи сможет проехать 482 километра, обойдется уже в 49 974 доллара.
В продаже пикап должен появиться в 2022 году. Основными конкурентами автомобиля называются Tesla Cybertruck и GMC Hummer. Несмотря на то что продажи электропикапа еще не начались, компания уже получила десятки тысяч заказов.
Как сказал генеральный директор Ford Motor Джим Фарли, за первые пару суток производитель получил более 44 тысячи заказов.
В ближайшие пару лет на рынке появятся несколько электрических пикапов, в том числе Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV и Rivian R1T. Но почти ни один из них не предназначен специально для коммерческого использования. Один из немногих примеров — электрический пикап, разработанный стартапом Lordstown Motors. Предполагается, что этот грузовик пойдет в производство в конце этого года, но он будет стоить около 52 тысяч долларов.
Как говорил основатель Tesla Илон Маск, разработка дизайна электрического пикапа Cybertruck завершена. Он собирается вывести электрокар на улицы уже в этом году. Пикап будут собирать на фирменном заводе в Техасе. Прототип пикапа показали в 2019-м. Корпус автомобиля сделан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита.