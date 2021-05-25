На картах Google обнаружили «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы

Пользователи картографического сервиса Google Maps разглядели «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы 1979 года, унесшей жизни 273 человек. Обнаруженной находкой поделился юзер имиджборда Reddit под ником BewareTheSpamFilter.

На спутниковых снимках можно увидеть часть летательного аппарата, находящегося неподалеку от места крушения рейса 191 American Airlines в окрестностях американского города Дес-Плейнс, штат Иллинойс. У «самолета-призрака» на фотографии отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа. Журналисты Daily Star предполагают, что на кадрах можно разглядеть только часть самолета из-за неправильной склейки спутниковых снимков.

В нескольких десятках метров от самолета автор скриншота поставил на карте точку. Она указывает, где произошла катастрофа 25 мая 1979 года. Тогда пассажирский лайнер, летевший внутренним рейсом в Лос-Анджелес, упал на землю через несколько секунд после вылета из международного аэропорта О’Хара. На борту находились 258 пассажиров и 13 членов экипажа, все они погибли. Кроме того, под обломками самолета нашли тела еще двух человек, которых не было на борту.

Ранее пользователи сети заметили на картах Google две отрытые могилы на поле с лежащими в них людьми, приняв их за свежезакопанные трупы.