Интернет и СМИ
 
Последние новости
В России захотели продлить срок службы электроники до 10 лет
Врач предупредил россиян об уловках в аптеках
Россиянка искупалась с лебедями на Патриарших прудах в Москве и попала на видео 
Россиянка отправилась отдыхать на Кипр и удивилась тратам
В Европе подготовят доклад об отношениях с Россией
Инфекционист оценил риск появления новых опасных штаммов COVID-19
Мужчина раскрыл секрет похудения на 25 килограммов без отказа от вредной пищи
В Раде оценили итоги двух лет президентства Зеленского
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Новости партнеров

На картах Google обнаружили «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: сервис Google Maps

Пользователи картографического сервиса Google Maps разглядели «самолет-призрак» на месте авиакатастрофы 1979 года, унесшей жизни 273 человек. Обнаруженной находкой поделился юзер имиджборда Reddit под ником BewareTheSpamFilter.

На спутниковых снимках можно увидеть часть летательного аппарата, находящегося неподалеку от места крушения рейса 191 American Airlines в окрестностях американского города Дес-Плейнс, штат Иллинойс. У «самолета-призрака» на фотографии отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа. Журналисты Daily Star предполагают, что на кадрах можно разглядеть только часть самолета из-за неправильной склейки спутниковых снимков.

В нескольких десятках метров от самолета автор скриншота поставил на карте точку. Она указывает, где произошла катастрофа 25 мая 1979 года. Тогда пассажирский лайнер, летевший внутренним рейсом в Лос-Анджелес, упал на землю через несколько секунд после вылета из международного аэропорта О’Хара. На борту находились 258 пассажиров и 13 членов экипажа, все они погибли. Кроме того, под обломками самолета нашли тела еще двух человек, которых не было на борту.

Ранее пользователи сети заметили на картах Google две отрытые могилы на поле с лежащими в них людьми, приняв их за свежезакопанные трупы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Google Maps shows eerie 'ghost plane' at site of deadliest US crash that killed 273
На картах Google увидели «свежезакопанные трупы» в поле
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0131 января

«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»

Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
16:3220 мая

Родители предупредили о новом опасном тренде в сети

15:2520 мая

Малышева назвала опасность повышенной потливости

14:3220 мая

Познер вспомнил об интервью Ельцина и назвал его русским красавцем

Интернет и СМИ00:0125 февраля

«Люди жаждут интимного опыта»

Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
13:4520 мая

Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером

13:1620 мая

PornHub опубликовал порно столетней давности

12:0620 мая

Мясников увидел подрыв национальной безопасности в действиях врачей

Интернет и СМИ00:0317 февраля

«Нет, не тресну!»

38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
11:0720 мая

Соцсети начали удалять «деструктивную информацию» о стрельбе в казанской школе

10:5520 мая

Ургант согласился прийти к Кудрявцевой в «Секрет на миллион»

10:2120 мая

Девушка сняла на видео магазин и создала оптическую иллюзию

Россия
Москвичей предупредили о заморозках в конце мая
Россиянам предрекли ураганы и наводнения из-за жары
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Дагестанские школьники станцевали в балетных пачках и подверглись травле
Названо число выявленных в России случаев индийского штамма COVID-19
Все материалы
Мир
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Литва возбудила уголовное дело из-за захвата самолета Ryanair
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
В МИД России рассказали о выгоде Украины от учений НАТО
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
На Украине назвали «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока-2»
Литва призвала ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Руководство Банка России заподозрили в биржевых махинациях
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Джек Ма уйдет с поста главы основанной им бизнес-школы из-за давления властей
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021
За что судят мэра Томска?
Томичи не верят в виновность Ивана Кляйна
Цена биткоина обрушилась почти наполовину
Все материалы
Силовые структуры
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Отступники в законе
Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал людей со «старыми мозгами» виновниками проблем России
Трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 миллионов раз
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале
Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей
Око за оком
 
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мальчик нашел в новом автомобиле родителей деньги и вернул их прежним владельцам
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Девушка разоблачила неверного мужчину и прославилась в TikTok
Двое рыбаков с риском для жизни спасли корову от 20 огромных крокодилов
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Трехлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Все материалы
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Появились фотографии салона нового Toyota Land Cruiser
Рэт-род из советского грузовика — на «Евровидении»
Посмотрите на украинский рэт-род на базе «Газона»
Сооснователь AMG выпустил уникальный спидстер Mercedes-AMG GT R
Видео: тест-драйв Audi RS Q8
Cамый дорогой кроссовер Audi: почему 600-сильный RS Q8 стоит 14 миллионов?
Седан Mazda6 отправят в отставку на одном из крупнейших рынков
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы