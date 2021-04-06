На картах Google увидели «свежезакопанные трупы» в поле

Пользователи сети заметили на картах Google две открытые могилы поле с лежащими в них людьми, приняв из за свежезакопанные трупы. На это обратило внимание издание Daily Mirror.

Отмечается, что вырытые могилы обнаружили в американском штате Орегон, недалеко от города Портленд. При этом рядом с могилами юзеры не увидели ни лопаты, ни каких-либо других приспособлений, позволяющих осуществить погребение.

По информации издания, вырытые ямы оказались частью арт-проекта в рамках фестиваля современного искусства. Перфоманс демонстрировал метафору семейных отношений: два партнера, лежа в могилах, одной рукой разрывали землю в направлении друг друга, чтобы взяться за руки.

Ранее пользователи Reddit заметили на картах Google «закатанного в асфальт» словацкого подростка. Такой эффект позже объяснили неудачной склейкой двух фотографий.