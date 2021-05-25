Джинсы с принтом в виде мокрого пятна вызвали споры в сети

Джинсы с принтом в виде мокрого пятна между ног бренда Wet Pants Denim вызвали споры в сети. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, брюки из денима с упомянутым дизайном продаются за 50 фунтов стерлингов (3800 рублей). «Знаменитости, влиятельные люди и обычные прохожие часто появляются на публике в сырых штанах. Мы предлагаем идентичную модель, которая избавит вас от чувства дискомфорта из-за мокрой ткани. Наши джинсы индивидуально закупаются для каждого клиента и окрашиваются вручную. Мы гарантируем, что каждая пара является единственной в своем роде», — гласит информация на сайте марки.

Некоторые пользователи сети принялись критиковать дизайн джинсов. «Это что, шутка?», «Что это за чертовщина? Кто будет носить такие штаны?», «Это такой социальный эксперимент?», «Это ужасно тупо», «Почему это существует?» — высказывались юзеры.

Другие, напротив, оценили идею штанов. «Пожалуйста, мне это нужно. Мои штаны выглядят слишком сухими», «А можно самому выбрать то, как будет выглядеть пятно?», «Я куплю их», «Шикарный вид!», «Я уже их обожаю!» — писали они.

Ранее в мае джинсы с оптической иллюзией стали объектом обсуждения в сети. Речь идет о брюках Slash Jeans. Они выглядят так, словно их порезали на куски, а затем сшили в зигзагообразной форме. Джинсы представлены в разных расцветках: темно-синей, черной, белой. Кроме того, некоторые модели разрезаны только на уровне колена, а другие — по всей поверхности штанин. Стоимость такой пары составляет 375 долларов (27 600 рублей).