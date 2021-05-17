Имитирующие корсет джинсы вызвали недоумение у покупательниц бренда

Необычный дизайн новой вещи популярного бренда Fashion Nova вызвал недоумение у покупательниц. На соответствующие фото и комментарии обратили внимание в Daily Star.

Манекенщица марки снялась в рекламе топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. На размещенных кадрах девушка позирует в джинсах модели Tie 'Em Up Boyfriend Jeans с завышенной талией. Брюки из синей джинсы украшены завязками на задней части, которые имитируют шнуровку корсета.

Известно, что стоимость вещи на сайте Fashion Nova составляет 45 долларов (3331 рубль). В ассортименте бренда они также представлены в черном цвете.

Клиенты интернет-ретейлера раскритиковали крой джинсов в комментариях под опубликованным кадром. «Я в недоумении, кто вообще носит такое?», «Объясните, где конкретно их надо завязывать?», «Они слишком завышенные, практически доходят до ее груди», «Что за ерунда», «Fashion Nova превзошла саму себя», — писали они.

Ранее в апреле другая вещь бренда Fashion Nova вызвала споры в сети. Речь идет о джинсовых шортах Barely There High Rise Denim Shorts с вырезами, оголяющими ягодицы. Их цена равна 26 фунтам стерлингов (2711 рублей). «Это уже чересчур», — написал один из покупателей. В то же время другой юзер восхитился дизайном одежды.