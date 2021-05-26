Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 443 тысячи рублей

На аукционе в Великобритании продали окурок сигары бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Недокуренную сигару подобрал и сохранил сотрудник Скотленд-Ярда Артур Черч (Arthur Church), который сопровождал Черчилля. Согласно изветшавшей записке, которая прилагалась к лоту, это произошло в 1940-е годы.

Ожидалось, что окурок уйдет с молотка всего за 800 фунтов стерлингов (около 83 тысяч рублей), однако он неожиданно привлек интерес покупателей. В ходе торгов цена выросла за 3,5 тысячи фунтов стерлингов (363 тысячи рублей). С учетом прочих расходов покупателю придется заплатить за недокуренную сигару 4,27 тысячи фунтов стерлингов (443 тысячи рублей).

Уинстон Черчилль возглавлял правительство Великобритании во время Второй мировой войны, а также с 1951 по 1955 год. Сигары были неотъемлемой частью его имиджа.

В 2010 году целая сигара Черчилля ушла с молотка за две тысячи фунтов стерлингов. В 2017 году недокуренную сигару политика продали за 12,2 тысячи долларов. Бывший британский премьер раскурил ее в мае 1947 года во французском аэропорту Ле Бурже, потом ее подобрал член экипажа, перевозившего политика с базы Королевских ВВС в Нортхолте. Еще один окурок был выставлен на торги в 2019 году со стартовой ценой 6 тысяч фунтов стерлингов.