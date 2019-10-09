Недокуренную Черчиллем сигару выставили на аукцион

Сигара, которую бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль недокурил в 1953 году, выставили на аукцион Hansons, сообщает The Telegraph.

Табачное изделие подобрала билетер лондонского театра «Колизеум» Вайолет Кинг. По ее словам, она видела, как Черчилль бросил окурок на пол, когда помогала ему и его супруге Клементине занять свои места. Позже племянница Кинг помогла надежно загерметизировать сигару.

Билетер написала в резиденцию премьера письмо с просьбой рассказать о ее находке миру и спустя неделю получила ответ от личного секретаря Черчилля. «Премьер-министр попросил меня поблагодарить вас за ваше письмо. Он, конечно же, не против того, чтобы вы рассказали своим друзьям, кому принадлежит найденная вами сигара», — говорилось в письме.

Ожидается, что стартовая цена лота составит шесть тысяч фунтов стерлингов (более 478 тысяч рублей).

Сигары были неотъемлемой частью имиджа Черчилля. Практически на всех фотографиях он демонстрирует свою вредную привычку.

В 2017 году недокуренную сигар Черчилля продали на аукционе RR Auction за 12,2 тысячи долларов. Бывший британский премьер раскурил ее в мае 1947 года во французском аэропорту Ле Бурже, позднее ее подобрал член экипажа, перевозившего политика с базы Королевских ВВС в Нортхолте.

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