Из особняка Черчилля украли золотой унитаз

Неизвестные похитили золотой унитаз из Бленхеймского дворца, где родился бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает Mirror.

В полиции отметили, что злоумышленники проникли во дворец ночью и уже около 04:50 покинули место происшествия. Согласно предварительным данным, преступников было двое, к дворцу они приехали на автомобилях. Сообщается, что унитаз был подключен к системе канализации, поэтому кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению.

По подозрению в краже задержан 66-летний мужчина. Произведение искусства пока не найдено. Сотрудники правоохранительных органов просят связаться с полицией тех, кто видел или слышал что-то подозрительное. Факт кражи Бленхеймский дворец подтвердил на своей странице в Twitter, отметив, что из-за инцидента музей будет закрыт как минимум до конца дня.

Золотой унитаз был изготовлен итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом из 18-каратного золота. Он оценивается в миллион фунтов стерлингов. Унитазом можно было воспользоваться, но за дверью постоянно дежурил музейный охранник.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!