На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона

В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей. Об этом сообщает URA.RU.

Сантехническое устройство со спинкой из ясеня, торированного под состаренный дуб, и с пепельницей на подлокотнике украшено подсвечником, музыкальной шкатулкой и табличкой с фрагментом поэмы французского поэта XIX века Альфреда де Мюссе. При сливе воды, заглушая неприятные звуки, звенит специальный колокольчик. Унитаз оценивается в 1,36 миллиона рублей.

Кроме того, в комплекте с «троном» предлагается умывальник в стиле ретро — с подстольем и резной доской из массива ясеня, на которой размещено овальное зеркало.

Осенью прошлого года золотые унитаз и биде обнаружили в трехэтажном доме владельца сети подпольных казино из Якутии. Особняк 44-летнего незаконного предпринимателя был оформлен в стиле псевдобарокко. Санузел с мраморным полом также украшали рокайльные обои и зеркало в золоченой раме.

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