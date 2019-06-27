Установлен бывший собственник унитаза в виде трона

Стало известно имя бывшего владельца челябинского особняка, где был обнаружен унитаз в виде трона из резного ясеня. Об этом сообщает URA.Ru.

Как утверждает издание, в трехэтажном здании с бассейном и хаммамом, ныне выставленном на продажу за 80 миллионов рублей, проживали Вячеслав Середкин (депутат заксобрания Челябинской области и гендиректор ОАО «Челябэнергосбыт»), и его жена. Супругов убили в 2011 году, преступление осталось нераскрытым. По данным правоохранительных органов, убийство было заказным. Дети Середкиных от первых браков ведут раздел имущества с 2012 года.

Ранее сообщалось, что санузел выставленного на продажу челябинского особняка оснащен напоминающим готический трон унитазом стоимостью 1,36 миллиона рублей со спинкой из ясеня, тонированного под состаренный дуб. Унитаз с пепельницей на подлокотнике снабжен подсвечником, музыкальной шкатулкой и украшен табличкой с фрагментом поэмы французского поэта XIX века Альфреда де Мюссе. При сливе воды, заглушая неприятные звуки, звенит специальный колокольчик.

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