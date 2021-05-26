В России возникли проблемы с перевозкой рыбы с Дальнего Востока

В России возникли проблемы с перевозкой рыбой с Дальнего Востока, причиной тому стала деятельность территориальных подразделений Россельхознадзора, которые досматривают рефрижераторы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Ведомство 20 мая 2021 года потребовало от руководителей управлений не проводить досмотр опломбированных контейнеров с рыбной продукцией, которые следуют транзитом через железнодорожные станции или морские порты. Запрет на это был введен еще в апреле 2020 года, однако некоторые должностные лица продолжают нарушать его без каких-либо оснований.

Директор по производству компании «Полярная звезда» Антон Востриков заявил, что в настоящее время досматривают 90 процентов рефрижераторов, убытки из-за этого составляют 300-400 миллионов рублей в год. Управляющий «Доброфлота» Александр Ефремов добавил, что из-за противоречивых правил перевозок увеличиваются расходы производителей, что неизбежно ведет к росту стоимости продукции. Он пояснил, что потери составляют 4-5 процентов от оптовой цены рыбы и добавил, что контроль Россельхознадзора тем не менее не предотвращает злоупотребления, например, подмену более дорогого сырья на дешевое.

Ранее исследователь National Geographic Энрик Сала заявил, что употребление рыбы и рыбных деликатесов оказывает на планету разрушающее влияние из-за выбросов углерода. По его словам, отлов тяжелыми сетями, которые волочатся по морскому дну, пагубно влияет на климат, поскольку разрушает ландшафт. В результате чего выделяется примерно столько же углекислого газа, сколько от всей авиационной промышленности.