В России появится новый штраф

Российские власти планирует ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей. Такую поправку к действующему законодательству предложил рассмотреть премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

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По его словам, изменения в закон о защите прав потребителей нужны, чтобы исключить появления ситуаций незаконного сбора и использования персональных данных россиян при приобретении ими товаров и услуг. Мишутин сказал, что часто продавцы принуждают указывать избыточную информацию при любых покупках, даже если по закону это совсем не нужно.

Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения, отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возложение новых обязанностей на финансовые компании. В частности, они должны будут принудительно передавать данные о россиянах из числа своих клиентов властям — в первую очередь Федеральной налоговой службе (ФНС).

В качестве ответственности предусмотрены штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Минимальное наказание будет за предоставление недостоверной или неполной информации самим клиентом, максимальное — за нарушение сроков подачи данных.