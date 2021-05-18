Данные о россиянах будут принудительно передавать властям

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возложение новых обязанностей на финансовые компании, пишут «Ведомости». В частности, они должны будут принудительно передавать данные о россиянах из числа своих клиентов властям — в первую очередь Федеральной налоговой службе (ФНС).
Главная причина составления законопроекта — стремление привести национальное законодательство в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), одного из наиболее авторитетных межгосударственных образований, членом которого Россия не является.
Организации финансового рынка будут нести ответственность за непредставление финансовой информации о клиенте, а также о непредставлении клиентом данных о самом себе, либо о предоставлении им ложных сведений, говорится в документе.
В качестве ответственности предусмотрены штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Минимальное наказание будет полагаться за предоставление недостоверной или неполной информации самим клиентом, максимальное — за нарушение сроков предоставления данных.
Кроме того, в законопроекте уточняется понятие «финансовый актив», который также попадает под требование о предоставлении информации. К этой категории предлагается относить деньги, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли владения в предприятиях, права требования по договорам страхования и остальное имущество, которое может быть «принято от клиента или размещено организацией финансового рынка для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента».