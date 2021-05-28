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Фестиваль FOX ROCK FEST дополнится масштабным парком развлечений

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Фото: Unsplash

Музыкальный фестиваль FOX ROCK FEST, который состоится в июне, не ограничится своей основной составляющей, а дополнится парком развлечений, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На территории Зеленого острова в Липецке создадут 150-метровую полосу препятствий, площадки для игры в баскетбол, футбол в зорбах, гигантский скалодром и другие аттракционы. Взрослые смогут посоревноваться в забегах на пенной полосе препятствий, поучаствовать в чемпионате по пляжному волейболу или взобраться вверх по скользкой горке, а дети смогут собрать гигантские конструкторы, заняться музыкой или сразиться в киберспортивных дисциплинах.

«Наша задача — сделать Зеленый остров культурным центром Липецка и региона в целом. И мы не собираемся ограничиваться только музыкой, на фестивале каждый найдет что-то для себя», — заявил генеральный продюсер фестиваля Виктор Дробыш.

Организаторы подчеркивают, что на территории фестиваля в 225 тысяч квадратных метров будут соблюдены необходимые меры безопасности: на каждой входной группе будут измерять температуру и бесплатно раздавать маски и перчатки.

Фестиваль FOX ROCK FEST состоится в Липецке 26 и 27 июня. На нем выступят Little Big, Диана Арбенина, SHORTPARIS, «Пошлая Молли», ЛСП, ATL, The Hatters, «Хлеб», Дора и многие другие. Стоимость билетов от 1200 рублей. Найти дополнительную информацию можно на сайте фестиваля foxrockfest.ru.

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