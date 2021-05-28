Подсчитаны потери британцев из-за банковских переводов мошенникам

Мошенники при помощи схем с банковскими переводами выманивают у британцев около миллиона долларов в день. Национальная потребительская организация Which? подсчитала потери. Жителям Великобритании при этом удается вернуть меньше половины отданных злоумышленникам денег, пишет The Guardian.

По данным Which?, жители Соединенного Королевства каждую минуту переводят со своих банковских карт мошенникам в среднем 491 фунт (697 долларов) или 707 тысяч фунтов стерлингов (один миллион долларов) ежедневно.

При этом банкам не удается покрыть ущерб клиентов полностью.

Согласно статистике британской торговой ассоциации банковских и финансовых услуг UK Finance, с мая 2019-го до конца 2020 года было зафиксировано около 190 тысяч случаев мошенничества, при которых со счетов жителей Великобритании в общей сложности похитили 412 миллионов фунтов (585 миллионов долларов).

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Большинство крупных британских банков подписали добровольный отраслевой кодекс, по которому клиенту должны возмещать ущерб, если тот не проигнорировал предупреждения от сотрудников банка. Из потерянных 412 миллионов фунтов жителям Соединенного Королевства вернули лишь 46 процентов.

«Низкий уровень возмещения ущерба основан на непоследовательных и несправедливых решениях банков. Добровольный кодекс не обеспечивает гарантий, обещанных жертвам мошенничество с банковскими переводами», — заметил глава финансового отдела в Which? Гарет Шоу.

Чаще всего британцев обманывают в сфере переводов при помощи авторизованных push-платежей и взломов электронной почты.

Ситуация с мошенничеством в денежных переводах достаточно остро обстоит и в России. Преступники постоянно придумывают новые схемы обмана клиентов известных банков. В сентябре 2020 года эксперты Роскачества посоветовали россиянам обезопасить свои сбережения при помощи отдельной виртуальной карты. Жителям страны также рекомендовали не раскрывать в интернете данные своей зарплатной карты и не делиться ими в мессенджерах и соцсетях.